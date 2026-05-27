Die Nel ASA-Aktie hat die in der letzten Analyse noch klar bearishe Ausgangslage eindrucksvoll gedreht. Statt eines erneuten Ausverkaufs unter die damalige Range gelang der Ausbruch über 0,24 € sowie anschließend über 0,28 €. Damit wurde der mehrjährige Abwärtstrend zunächst beendet und der Titel steuert nun auf die nächste entscheidende Hürde bei 0,415 € zu. Abwärtstrend beendet In der letzten Betrachtung stand noch die Gefahr eines neuen Ausverkaufs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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