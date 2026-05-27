Die Aktien von Speicherchipherstellern eilen dieser Tage von Rekordhoch zu Rekordhoch. Auch die Netlist-Aktie ist da keine Ausnahme. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs des Speichertechnologiespezialisten verdreifacht. Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie und können Anleger ihr Geld damit noch locker verdoppeln? Ein besonderes Geschäftsmodell Netlist ist im Gegensatz zum Speicherchip-Triumvirat aus Micron, Samsung und SK Hynix nur den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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