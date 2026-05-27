Die zuletzt deutlich abgestrafte Aktie von Tencent bleibt trotz geopolitischer Spannungen und eines schwierigeren Marktumfelds ein spannender Kandidat für langfristig orientierte Anleger. Vor allem die starke Entwicklung im Cloud- und KI-Geschäft zeigt, dass der chinesische Technologiekonzern seine dominante Marktstellung weiterhin erfolgreich in neue Wachstumsfelder überträgt. Erneut robustes Quartalsergebnis Tencent hat auch im ersten Quartal mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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