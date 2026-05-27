Die Lage bei dem Luftfahrtkonzern Lufthansa hängt weiterhin von der jeweiligen Situation im Iran-Konflikt ab. Zuletzt konnte die Lufthansa-Aktie sich von dem starken Kursrückgang im März teilweise wieder erholen. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell +2,5% und steht bei 8,30 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Nahost: Hoffnung auf Deeskalation stützt Sektorstimmung Aussagen von US-Präsident Donald Trump auf Truth Social deuten auf Fortschritte in Gesprächen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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