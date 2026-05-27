SpaceX legt offiziell den Börsenprospekt vor - mit einer Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar, Milliardenverlusten und einer Machtstruktur, die Elon Musk dauerhaft das Kommando sichert. Der erwartete Mega-IPO zieht bereits jetzt den gesamten Weltraumsektor mit nach oben. Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat seine Börsenunterlagen offiziell bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und damit den Startschuss für den wohl größten Börsengang der Geschichte gegeben. Die angestrebte Bewertung beim SpaceX-IPO liegt bei bis zu zwei Billionen Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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