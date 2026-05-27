Du bewertest deine Reels wahrscheinlich noch immer falsch. Denn viele Views bedeuten laut Instagram-Chef Adam Mosseri längst nicht automatisch erfolgreiche Kurzvideos. Diese Reels-Metriken priorisiert Instagram stattdessen wirklich. Instagram-Creator schauen oft zuerst auf die Reichweite ihrer Posts. Mehr Views bedeuten schließlich mehr Erfolg, so zumindest die bisherige Annahme. Genau diese Sichtweise hält Head of Instagram Adam Mosseri jedoch für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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