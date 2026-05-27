© Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++Chinas Elektroauto-Markt dreht: BYD bleibt vorn, verliert aber deutlich an Dynamik. Neue Rivalen wittern ihre Chance.Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China sind im April im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent gesunken, was zu einem schwächeren weltweiten Wachstum beigetragen hat, teilte Jefferies am Mittwoch in einer Mitteilung mit. Die Verkäufe von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen brachen im Jahresvergleich um 24 Prozent ein, während die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen im Jahresvergleich um 4 Prozent stiegen. Im Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge stieg der Marktanteil von Li Auto um 4,1 Prozent, während der von Zhejiang Leapmotor um 2,9 Prozent zulegte. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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