EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
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The Platform Group: Q1-Zahlen 2026 mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und EBITDA
Düsseldorf, 27. Mai 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat im Dreimonatszeitraum 2026 (Q1 2026) eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 438,4 Mio. (3M 2025: EUR 356,3 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 243,1 Mio. (3M 2025: EUR 160,8 Mio.). Grundlage für das Wachstum waren zum einen der Anstieg der angebundenen Partner auf 17.221, zum anderen der erfolgreiche Ausbau der Plattform- und Softwarelösungen. Analog erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden gegenüber dem Vorjahr auf über 8,1 Mio. (3M 2025: 5,7 Mio.), bei einer Bestellzahl von 3,4 Mio. (3M 2025: 2,5 Mio.).
Die Ergebnisentwicklung im Dreimonatszeitraum 2026 verlief positiv und entsprach den Erwartungen des Vorstands: Das bereinigte EBITDA stieg im Dreimonatszeitraum 2026 um 37,1 % auf EUR 21,8 Mio. (3M 2025: EUR 15,9 Mio.). Das berichtete EBITDA erreichte EUR 25,1 Mio. (3M 2025: EUR 19,6 Mio.). Das Konzernergebnis betrug EUR 17,7 Mio. (3M 2025: EUR 18,2 Mio.), was einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,85 (3M 2025: EUR 0,90 je Aktie) entspricht.
Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group: "Das erste Quartal verlief positiv, entsprach im Ergebnis unseren Erwartungen und wir konnten ein hohes organisches Wachstum in unseren Segmenten erzielen. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis. Es gibt jedoch einen fundamentalen Unterschied: Seit dem Irankrieg haben sich Zins- und Logistikkosten deutlich verändert. Entsprechend passen wir unsere Strategie an. Konkret planen wir eine Verringerung der Abhängigkeit von Logistikkosten sowie eine Reduktion der Zinskosten durch den aktiven Abbau von Bankverbindlichkeiten. Die Verschuldungsquote soll künftig deutlich sinken. Ebenfalls werden wir unser Portfolio aktiver managen und Kosten reduzieren. Die Zahl der für das laufende Geschäftsjahr geplanten Akquisitionen haben wir auf fünf bis sechs verringert."
Kennzahlen
Die Prognose wird angepasst, sobald der Vollzug der jeweiligen M&A-Transaktionen veröffentlicht wird. Im Hinblick auf den aktuellen Stand der geplanten AEP-Akquisition wird mitgeteilt, dass die Closing-Bedingungen des Kaufvertrags derzeit noch nicht vollständig umgesetzt sind. Entsprechend wird mit einem Fortgang im Juni 2026 gerechnet.
Cashflow und Verschuldung
Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Verschuldungsgrad von 2,1x erreicht. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten). Im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft hat der Vorstand beschlossen, den Verschuldungsgrad künftig deutlich zu reduzieren. Ziel ist es, den Verschuldungsgrad bis zum Jahr 2030 auf ein Niveau von 1,0x bis 1,4x zu senken.
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27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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