Bonn (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Daten aus dem Vereinigten Königreich brachten zuletzt etwas Entlastung für die vorsichtige Bank of England (BoE), so Postbank Research.Die Verbraucherpreisinflation für April sei stärker als erwartet auf 2,8% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (nach 3,3% im März), was vor allem auf eine deutliche Abschwächung der Dienstleistungspreise zurückzuführen sei. Auch die Arbeitsmarktdaten würden auf eine Abkühlung hindeuten, mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 5,0% sowie einem spürbaren Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Gleichzeitig sei der vorläufige zusammengesetzte PMI im Mai in den Kontraktionsbereich gefallen (48,5 nach 52,6), was auf einen Verlust an wirtschaftlicher Dynamik in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit hindeute. Der kommende britische Datenkalender sei sehr überschaubar: Abgesehen vom Nationwide-Hauspreisindex für Mai am Freitag sowie einer Rede von BoE-Gouverneur Bailey seien keine wesentlichen inländischen Veröffentlichungen geplant. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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