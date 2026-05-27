Hamburg (www.fondscheck.de) - Anlageziel des Aramea Aurora Equity R Fonds (ISIN DE000A41EDP3/ WKN A41EDP) ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von Aramea Asset Management.Der Fonds investiere schwerpunktmäßig in Aktien aus Osteuropa und angrenzenden Märkten ("Osteuropa+") sowie in internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Grundlage der Titelauswahl sei eine umfassende Fundamentalanalyse der jeweiligen Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de