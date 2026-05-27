Im chinesischen Chizhou steht eine neue Akku-Wechselanlage für Elektro-Lkw. Das Besondere: Die Station nutzt eine "Battery-as-a-Service"-Lösung von Bosch MC Battery Service Innovations, dem neuen Joint Venture von Bosch und der Mitsubishi Corporation. Die Neufirma feiert damit ihr Kundenprojekt-Debüt. Bosch und die Mitsubishi Corporation wollen sich mit ihrem 2025 gegründeten Joint Venture im Markt für "BaaS-Enablement-Lösungen" und Beratungsdienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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