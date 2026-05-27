Hamburg (ots) -Mutti, Italiens führende Tomatenmarke und europäischer Marktführer im Bereich Tomatenprodukte, setzte ihr starkes Wachstum in Deutschland auch im Jahr 2025 fort. Der Umsatz erreichte 81 Millionen Euro und lag damit 10 Prozent über dem Vorjahr. Deutschland wird damit nach Italien zum zweitgrößten Markt der Gruppe und macht rund 10,4 Prozent des Gesamtumsatzes aus.In einem stark umkämpften Markt baute Mutti seine Position weiter aus, erreichte einen wertmäßigen Marktanteil von 14,2 Prozent und verzeichnete ein Wachstum von 10,9 Prozent im Wert sowie 4,8 Prozent im Volumen¹. Damit bestätigt Deutschland seine Rolle als einer der dynamischsten und strategisch wichtigsten Märkte der Gruppe."Deutschland ist ein Schlüsselmarkt für Mutti und einer unserer stärksten Wachstumstreiber in Europa. Der deutliche Anstieg unseres Marktanteils in den vergangenen Jahren zeigt die Stärke unserer Qualitätspositionierung und das Vertrauen, das deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher in unsere Marke setzen", sagt Francesco Mutti, CEO von Mutti. "Mit unserer Tochtergesellschaft Mutti Deutschland GmbH sind wir nun noch besser aufgestellt, um unsere Entwicklung zu beschleunigen und langfristig in den Markt zu investieren."Seit 2017 hat Mutti seine Präsenz in Deutschland deutlich ausgebaut und den wertmäßigen Marktanteil von 1,7 Prozent auf 14,2 Prozent gesteigert. Im selben Zeitraum trug das Unternehmen auch zum Wachstum der gesamten Kategorie bei: Zwischen 2017 und 2025 wuchs der deutsche Tomatenmarkt im Absatz um 14 Prozent, wobei Mutti 61 Prozent dieses Wachstums verantwortete. Um diese Entwicklung weiter zu unterstützen, gründete Mutti Anfang 2024 die Mutti Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg. Dadurch kann das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten direkt steuern, die Nähe zu Kund:innen und Verbraucher:innen weiter stärken und gezielt in den lokalen Markt investieren.Diese Entwicklung spiegelt die insgesamt starke Performance der Mutti-Gruppe wider, die das Jahr 2025 mit einem Umsatz von 777 Millionen Euro abschloss - ein Plus von 10,6 Prozent gegenüber 2024, getragen von einem Mengenwachstum von 9 Prozent. Europa bleibt die Kernregion der Gruppe und steht für 77 Prozent des Gesamtumsatzes, während der Export 60 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Auch die finanzielle Position der Gruppe wurde weiter gestärkt: Die Nettofinanzposition sank auf 36 Millionen Euro.Im Jahr 2025 verarbeitete Mutti mehr als 725.000 Tonnen Tomaten - die höchste Menge in der Unternehmensgeschichte. Unterstützt wurde dies durch industrielle Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro. Mit Blick auf die Zukunft wird die Gruppe weiter in Wachstum investieren: Für 2026 ist ein Investitionsplan in Höhe von 42 Millionen Euro vorgesehen, als Teil eines umfassenderen Fünfjahresprogramms über 100 Millionen Euro.(1) Quelle: NielsenIQ, Retail-Sales-Daten (FMCG), LEH-Markt Deutschland, MAT 28.12.2025. Vollständige Referenz auf Anfrage erhältlich.Über MUTTIMUTTI SPA - Das traditionsreiche Unternehmen mit Sitz in Parma ist europäischer Marktführer im Bereich Tomatenprodukte. Alles begann im Jahr 1899, als Marcellino und Callisto Mutti die erste Kampagne zur Tomatenverarbeitung starteten. Seitdem widmet sich die Familie Mutti - geleitet von den zentralen Werten Qualität, italienische Tradition sowie Respekt für die Lieferkette und die Region - ausschließlich 100 % italienischen Tomaten. Daraus entstehen Tomatenmark, Passata und Tomatenstücke - Produkte, die heute auf der ganzen Welt geschätzt werden. Der Innovationsdrang, der seit der Gründung Teil der Unternehmens-DNA ist, hat zu einer stetigen Erweiterung des Sortiments geführt. Dieses umfasst heute auch eine breite Auswahl an Saucen, Fertigwürzungen und Suppen. Heute ist die Mutti-Gruppe mit über 125 Jahren Geschichte in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten. Im Jahr 2024 erzielte sie einen Nettoumsatz von 703 Millionen Euro und verarbeitete in der Tomatensaison 2025 insgesamt 728.000 Tonnen Tomaten. Beim Absatz übertraf das Exportvolumen im Jahr 2024 erneut den Inlandsabsatz in Italien - nach einem anhaltend zweistelligen Wachstum Jahr für Jahr. Montechiarugolo bei Parma ist der historische und kommerzielle Hauptsitz der Gruppe, der schrittweise erweitert wurde, um den sich wandelnden Vorlieben der Verbraucher:innen gerecht zu werden. Das Werk in Oliveto Citra bei Salerno ist auf die Verarbeitung typisch süditalienischer Tomatensorten wie Langtomaten und Kirschtomaten spezialisiert. Im November 2017 übernahm Mutti das CO.PAD.OR-Werk in Collecchio und gründete das neue Unternehmen Pomodoro 43044 Srl, das zum 1. Januar 2021 in die Mutti S.p.A. integriert wurde.Pressekontakt:Laura GrothausPUNKT Gesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit mbHVölckersstraße 4422765 HamburgTelefon: +49 40 853760-26E-Mail: lgrothaus@punkt-pr.dewww.punkt-pr.deOriginal-Content von: MUTTI SpA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148143/6282876