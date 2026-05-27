© Foto: Christian Charisius/dpaDie Wirtschaftsweisen senken ihre Prognose für Deutschland deutlich. Energiepreise, Inflation und steigende Sozialabgaben belasten, während an den Börsen die Nervosität wächst.Die Wirtschaftsweisen senken ihre Prognose für Deutschland deutlich. Der Sachverständigenrat erwartet für das laufende Jahr nur noch ein Wachstum von 0,5 Prozent. Für 2027 rechnen die Experten mit 0,8 Prozent. Im November lag die Prognose für dieses Jahr noch bei 0,9 Prozent. Als Hauptgrund nennen die Ökonomen die Folgen des Iran-Kriegs. Höhere Öl- und Gaspreise treiben die Inflation und schwächen die Kaufkraft der Haushalte. Die Teuerung dürfte in Deutschland in diesem Jahr auf 3,0 Prozent steigen und 2027 nur leicht …Den vollständigen Artikel lesen
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