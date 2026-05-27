DJ AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 respektive 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Ergebnisse der Auktionen (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 22. April für die 2041 fällige Anleihe und vom 15. April für die 2056 fällige Anleihe; letztere war am 6. Mai schon im syndizierten Verfahren aufgestockt worden):

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041 Angebotsvolumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,173 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 763 Mio EUR Marktpflegequote 237 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 (2,7) Durchschnittsrend. 3,3% (3,34%) Wertstellung 29. Mai 2026 Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2056 Angebotsvolumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,454 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 787 Mio EUR Marktpflegequote 213 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,8 (1,4) Durchschnittsrend. 3,5% (3,58%) Wertstellung 29. Mai 2026 ===

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May 27, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)

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