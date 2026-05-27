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Dow Jones News
27.05.2026 12:57 Uhr
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AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

DJ AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 respektive 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Ergebnisse der Auktionen (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 22. April für die 2041 fällige Anleihe und vom 15. April für die 2056 fällige Anleihe; letztere war am 6. Mai schon im syndizierten Verfahren aufgestockt worden): 

=== 
Emission      2,60-prozentige Bundesanleihe 
          mit Laufzeit 15. Mai 2041 
Angebotsvolumen   1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,173 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  763 Mio EUR 
Marktpflegequote  237 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,5 (2,7) 
Durchschnittsrend. 3,3% (3,34%) 
Wertstellung    29. Mai 2026 
 
Emission      2,90-prozentige Bundesanleihe 
          mit Laufzeit 15. August 2056 
Angebotsvolumen   1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,454 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  787 Mio EUR 
Marktpflegequote  213 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,8 (1,4) 
Durchschnittsrend. 3,5% (3,58%) 
Wertstellung    29. Mai 2026 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

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May 27, 2026 06:23 ET (10:23 GMT)

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