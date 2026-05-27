Silber vor Neubewertung: Analyst erkennt starkes Signal

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Der Silberpreis schwankt heftig, Anleger werden nervös, doch unter der Oberfläche verändert sich der Markt. Florian Grummes sieht in der aktuellen Schwäche keine einfache Entwarnung, sondern ein Spannungsfeld aus Makrodruck, knapperem Angebot und wachsender technologischer Bedeutung. Genau daraus könnte sich eine neue Phase für Silber entwickeln.

Der Silberpreis schwankt heftig, Anleger werden nervös, doch unter der Oberfläche verändert sich der Markt. Florian Grummes sieht in der aktuellen Schwäche keine einfache Entwarnung, sondern ein Spannungsfeld aus Makrodruck, knapperem Angebot und wachsender technologischer Bedeutung. Genau daraus könnte sich eine neue Phase für Silber entwickeln.

Die Korrektur täuscht über den größeren Wandel hinweg

Nach einer kräftigen Erholung Anfang Mai konnten die Edelmetallbullen ihre Gewinne nicht halten. Laut Florian Grummes stieg Silber zunächst bis auf 89,37 US Dollar, fiel danach aber innerhalb weniger Handelstage bis auf 70,86 US Dollar zurück. Das entspricht einem Rückgang von 18,2 Prozent. Grummes ordnet diese Bewegung als Teil einer seit Ende Januar laufenden Korrektur ein. Der Markt bleibt damit angespannt, aber nicht zwangsläufig gebrochen. Der entscheidende Punkt: Während der Preis kurzfristig Schwäche zeigt, bauen sich auf fundamentaler Ebene mehrere Kräfte auf, die Silber mittelfristig stützen könnten.

Silber bleibt strategisch wichtig

Trotz dieser Belastungen verliert Silber nicht an Bedeutung. Im Gegenteil: Die USA haben Silber als kritisches Metall eingestuft. Das bedeutet, dass es für Energieversorgung, Rüstung, Hochtechnologie und moderne Infrastruktur zunehmend als unverzichtbar gilt. Grummes macht damit auf einen wichtigen Widerspruch aufmerksam. Der Preis reagiert kurzfristig auf makroökonomische Schwäche. Die strategische Bedeutung des Metalls nimmt jedoch weiter zu. Genau daraus entsteht die Spannung im aktuellen Markt: Silber wird kurzfristig verkauft, obwohl seine industrielle Rolle langfristig wächst.

Stagflation als Nährboden für reale Werte

Ein weiterer Punkt in Grummes Analyse ist das Umfeld aus schwächerem Wachstum und hartnäckiger Inflation. Diese Kombination wird Stagflation genannt. Sie beschreibt eine Lage, in der die Wirtschaft an Dynamik verliert, während Preise weiter hoch bleiben. Für Silber ist das besonders relevant. Hohe Energiepreise verteuern die Förderung, denn Bergbau ist energieintensiv. Dadurch steigen die Produktionskosten. Gleichzeitig suchen Anleger in unsicheren Phasen häufiger nach realen Vermögenswerten, die nicht beliebig vermehrbar sind. Silber verbindet hier zwei Eigenschaften: Es ist Edelmetall und Industriemetall zugleich.