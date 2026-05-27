© Foto: Dall-EEin Bitcoin-Großinvestor hat mehr als 107 Bitcoin dauerhaft aus dem Umlauf entfernt und damit Vermögenswerte im Wert von über 8 Millionen US-Dollar zerstört. Nach Angaben der Blockchain-Analyseplattform Lookonchain wurden am 26. Mai insgesamt fünf Wallets aktiviert, die gemeinsam 107 BTC an sogenannte Burn-Adressen überwiesen. Solche Adressen besitzen keinen bekannten privaten Schlüssel. Kryptowährungen, die dorthin gesendet werden, gelten damit als dauerhaft verloren und können nie wieder bewegt werden. Blockchain-Sicherheitsfirma AMLBot bestätigte die Transfers und erklärte, dass die Coins über fünf separate Transaktionen verschickt wurden. Die betreffenden Wallets sollen seit ihrer …Den vollständigen Artikel lesen
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