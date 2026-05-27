Laut Postbank Wohnatlas sollen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand bis zum Jahr 2035 im Schnitt inflationsbereinigt um 0,41% pro Jahr zulegen. Die Auswertung zeigt auch, in welchen Städten und Landkreisen der reale jährliche Preisanstieg am höchsten ausfallen dürfte. Die Immobilienpreise in Deutschland haben 2025 leicht zugelegt. Dieser Trend wird sich laut "Postbank Wohnatlas 2026" langfristig noch verstärken: Bis 2035 sollen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im Bestand im Durchschnitt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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