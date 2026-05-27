Wien (www.fondscheck.de) - Bei der DWS steht eine Umstrukturierung des Vertriebs bevor, so die Experten von "FONDS professionell".Zum 1. Juni werde das Client-Coverage-Team über alle Assetklassen und Regionen hinweg entlang der Kundensegmente ausgerichtet: Private Wealth und Institutional. Das gehe aus einer internen Bekanntmachung hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Das Schlagwort "Private Wealth" stehe dabei für das Kundensegment, das branchenweit meist mit dem Begriff "Wholesale" umschrieben werde - gemeint sei der Vertrieb über Intermediäre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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