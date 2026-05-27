Wien (www.fondscheck.de) - Bei Metzler Asset Management ergänzt seit Anfang Mai 2026 Robin Klopfer die Vertriebsabteilung Wholesale, Product Development & Strategy, so die Experten von "FONDS professionell".Klopfer, Betriebswirt und Certified International Investment Analyst (CIIA), verfüge über mehrjährige Erfahrung als Sales Manager Wholesale. Zu seinen früheren beruflichen Stationen würden unter anderem Berenberg und ODDO BHF gehören, wie das Unternehmen mitteile. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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