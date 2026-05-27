Dongfeng hat ein neues 400-kW-Brennstoffzellensystem namens "Hydrogen Core" vorgestellt, das speziell für 49-Tonnen-Lkw entwickelt wurde. Parallel präsentiert der Hersteller auch eine Fahrzeugplattform, die dieses System unterstützt und Lkw mit einer Reichweite von bis zu 1.700 km hervorbringen soll. Dongfeng veranstaltete dieser Tage in Wuhan einen Event unter dem Titel "Wasserstoff-Antrieb für Dongfeng - Wegweisend für die Zukunft" und präsentierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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