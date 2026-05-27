Die frische Aussage aus dem Frühjahrsgutachten 2026, dessen Pressekonferenz am 27.05.2026 um 10 Uhr lief:
Deutschland 2026: nur noch +0,5 % reales BIP-WachstumDeutschland 2027: +0,8 % reales BIP-Wachstum
Damit wurde die frühere Prognose für 2026 deutlich gesenkt. Im Jahresgutachten 2025/26 lag sie noch bei +0,9 %.
Für den DAX mit globaler Exportorientierung spielt das keine Rolle. bei binnenorientierten Nebenwerten muss man genauer hinschauen.
Volker Schulz
Redaktionsleiter
Deutschland 2026: nur noch +0,5 % reales BIP-WachstumDeutschland 2027: +0,8 % reales BIP-Wachstum
Damit wurde die frühere Prognose für 2026 deutlich gesenkt. Im Jahresgutachten 2025/26 lag sie noch bei +0,9 %.
Für den DAX mit globaler Exportorientierung spielt das keine Rolle. bei binnenorientierten Nebenwerten muss man genauer hinschauen.
Volker Schulz
Redaktionsleiter
© 2026 Bernecker Börsenbriefe