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Dow Jones News
27.05.2026 14:09 Uhr
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MÄRKTE USA/S&P-500 und Co weiter auf Rekordjagd erwartet - Zinsen sinken erneut

DJ MÄRKTE USA/S&P-500 und Co weiter auf Rekordjagd erwartet - Zinsen sinken erneut

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aufwärtstendenz an der Wall Street wirkt auch am Mittwoch vor dem Börsenstart intakt. Die Futures der US-Aktienindizes deuten auf einen freundlichen Start hin, nachdem sowohl der S&P-500 wie auch die Nasdaq-Indizes am Dienstag einmal mehr auf Rekordhochs geschlossen hatten. Die Analysten von Goldman Sachs haben nun ihre Prognose für den S&P-500 zum Jahresende von 7.600 auf 8.000 Punkte erhöht - begründet mit starken Unternehmensgewinnen. Vom Schlusskurs am Dienstag entspricht das einem Potenzial von gut 6 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der S&P-500 um knapp 10 Prozent gestiegen.

Während die Lage im Nahost-Konflikt eher dazu angetan ist, zurückhaltend zu agieren, lebt die KI-Euphorie weiter. Dazu verweisen Marktteilnehmer auf in der Berichtssaison überwiegend starke und ermutigend ausgefallene Unternehmenszahlen als Treiber.

Zu etwas Entspannung hinsichtlich der Inflationssorgen tragen die Ölpreise bei. Trotz des noch fragiler wirkenden Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran nach den jüngsten US-Luftangriffen in der Nähe der Straße von Hormus, fallen die Ölpreise wieder deutlich und greifen die Abwärtsbewegung vom Montag wieder auf. Brent-Öl verbilligt sich um knapp 3 Prozent. Mit nun knapp 97 Dollar scheint sich der Preis allmählich weiter von der 100-Dollar-Marke nach unten abzusetzen. Entsprechend fallen die US-Marktzinsen weiter. Die Zehnjahresrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 4,47 Prozent und liegt rund 20 Basispunkte unter dem jüngsten Mehrjahreshoch.

Vor allem am Anleihemarkt sind viele Blicke bereits auf den Donnerstag gerichtet. Dann wird mit dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank berichtet. Es könnte Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh liefern. Aktuell wird im laufenden Jahr am Zinsterminmarkt praktisch mit keiner Zinssenkung gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit am Jahresende höherer Leitzinsen wird bei rund 45 Prozent gesehen, wobei eine eventuelle Zinserhöhung eher am Ende des Jahres gesehen wird. Beim Dollar tut sich weiter wenig, er kommt mit den sinkenden Marktzinsen etwas zurück, der Euro steigt auf 1,1637 Dollar.

Vorbörslich im Fokus stehen unter anderem Micron. Die Aktie des Speicherchipherstellers hatte am Vortag mit dem KI-Hype einen Satz um 19 Prozent gemacht, womit die Unternehmensbewertung die Schallmauer von 1 Billion Dollar durchbrach. Auf Nasdaq.com geht es vorbörslich um weitere 6 Prozent nach oben. Die Kurse von Konkurrenten wie Seagate, Sandisk und Western Digital ziehen um bis zu 3 Prozent an.

Marvell Technology machen einen Satz um 6,1 Prozent. Der Anbieter von KI-Hardware wird später am Tag Geschäftszahlen präsentieren. Die Aktie hat sich in diesem Jahr dank des KI-Booms bereits mehr als verdoppelt.

Dass das Cybersicherheitsunternehmen Zscaler einen vorsichtigen Ausblick für das Geschäftsjahr abgegeben hat, weil steigende Speicherpreise und Veränderungen im Vertriebsteam für Unsicherheit sorgen, wird mit einem Kursrutsch von 23 Prozent quittiert in der Vorbörse.

Der chinesische Eigner der Schnäppchen-App Temu, PDD, hat im ersten Quartal 2026 einen Gewinn unter den Erwartungen gemeldet. Für den Kurs des US-Hinterlegungsscheins (ADR) geht es um 6 Prozent südwärts. 

US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,03 -0,02    4,04      4,01 
5 Jahre       4,16 -0,02    4,18      4,15 
10 Jahre      4,47 -0,02    4,49      4,46 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:01 
EUR/USD      1,1637  +0,1   0,0009     1,1628   1,1623 
EUR/JPY      185,51  +0,1   0,2300     185,28  185,2100 
EUR/CHF      0,9148  +0,1   0,0013     0,9135   0,9129 
EUR/GBP      0,8661  +0,2   0,0013     0,8648   0,8641 
USD/JPY      159,4  +0,1   0,1100     159,29  159,3300 
GBP/USD      1,3434  -0,1  -0,0011     1,3445   1,3450 
USD/CNY      6,7808  -0,1  -0,0052     6,7860   6,7852 
USD/CNH      6,7818  -0,0  -0,0027     6,7845   6,7850 
AUS/USD      0,7132  -0,5  -0,0035     0,7167   0,7166 
Bitcoin/USD  75.885,77  -0,2  -133,04    76.018,81 76.901,40 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     90,42  -3,7   -3,47      93,89 
Brent/ICE     96,79  -2,8   -2,79      99,58 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.449,97  -1,2   -56,04    4.506,01 
Silber       74,44  -3,3   -2,50      76,95 
Platin     1.922,28  -1,9   -36,31    1.958,59 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 27, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)

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