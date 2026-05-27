Der jüngste Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda sorgt weltweit für erhöhte Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen der schnellen Ausbreitung der seltenen Bundibugyo-Variante eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Nach aktuellen Berichten wurden bereits mehrere hundert Verdachtsfälle registriert, die Zahl der Todesopfer steigt weiter. Besonders problematisch: Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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