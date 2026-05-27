Die Ferrari-Aktie bleibt nach der gestrigen fundamentalen Beschau meines Kollegen Peter Wolf-Karnitschnig rund um den neuen Elektro-Ferrari Luce charttechnisch hochspannend. Während der jüngste Beitrag die langfristige Qualität und den mutigen Schritt in Richtung Elektromobilität thematisierte, zeigt der Chart nach einem Rückgang von rund -47% seit dem Allzeithoch nun erstmals wieder eine mögliche Reaktionschance. Ob daraus bereits mehr als eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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