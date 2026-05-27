Amazon, SAP, Deutsche Bank - immer mehr Unternehmen rufen ihre Teams zurück ins Büro. Was dabei häufig vergessen wird: Bürolärm ist einer der größten Produktivitätskiller im Arbeitsalltag. Wer Back to Office ernst nimmt, muss das Büro akustisch planen und nicht nur genügend Schreibtische bereitstellen. Bürolärm kostet bis zu 86 Minuten pro Tag Schon 55 dB, so laut wie ein normales Gespräch, stören laut BAuA 40 Prozent der Bürobeschäftigten in ihrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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