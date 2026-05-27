Düsseldorf (ots) -Sommerliche Temperaturen, strahlender Sonnenschein und beste Beachclub-Stimmung: Am 26. Mai lud Calzedonia in den Kölner Beachclub "km 689" und verwandelte die Location in eine Markenwelt voller Summer Vibes, guter Laune und italienischem Lebensgefühl. Gemeinsam mit Heidi Klum feierte das Label seine neue Kollektion, den Launch der deutschlandweiten Kampagne mit Heidi sowie die Eröffnung des Calzedonia Summer Clubs. Vom 27. Mai bis zum 28. Juni ist dieser im "km 689" für Besucher geöffnet. Die Besucher können sich auf Beach Vibes, Drinks & Food, einen Calzedonia Pop Up sowie ein echtes Markenerlebnis freuen. Das gestrige Opening Event wird den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben.Bereits am Nachmittag führte Heidi Klum im exklusiven Calzedonia Pop-up Store innerhalb des Beachclubs Interviews mit ausgewählten Pressevertretern. Gegen 17:00 Uhr wurde sie im Rahmen einer Willkommensrede von Calzedonia Deutschland Geschäftsführerin Lavinia Citerei offiziell begrüßt und unter großem Blitzlichtgewitter am Red Carpet empfangen. Heidi, die sich gewohnt selbstbewusst, nahbar und bestens gelaunt zeigte, nahm sich Zeit für Selfies und persönliche Gespräche mit den Gästen, zu denen auch Thomas Hayo, die Moderatorinnen Rebecca Mir, Marlene Lufen und Jana Azizi, Sängerinnen Sarah Engels und Alicia Awa Beissert sowie Content Creatorinnen wie Farina Opoku, Jessica Haller, Xlaeta, Maren Wolf und Laura Maria Rypa gehörten. Natürlich waren auch zahlreiche GNTM-Kandidatinnen der aktuellen Staffel anwesend. So zum Beispiel Anika Köpfer, Luis Noel Flügel und Julia de Boer. Doch auch ehemalige Teilnehmerinnen wie Ida Kulis, Grace Zak, Dascha Carriero und Daniela Djokic ließen es sich nicht nehmen, mit Heidi zu feiern.Die Stimmung war den gesamten Abend über ausgelassen und positiv. Bei sommerlichen Beats der DJane, einem italienischen Live-Act sowie Flying Food und erfrischenden Drinks wurde getanzt, gelacht und gefeiert.Im Zentrum des Events stand - neben Star-Gast Heidi - die neue Calzedonia Beachwear-Kollektion, die in einem eigens gestalteten Pop-up-Store innerhalb des Beachclubs präsentiert wird. Auch Heidi Klum selbst trug unter ihrem Kleid ein Bikini-Top der aktuellen Kollektion und unterstrich damit einmal mehr den modernen, selbstbewussten Spirit der Marke. Gäste hatten zudem die Möglichkeit, sich im Bikini Studio ihr Lieblingsmodell auszusuchen und individuell personalisieren zu lassen.Mit viel Liebe zum Detail hat Calzedonia den Beachclub km 689 in eine erlebbare, sommerliche Markenwelt verwandelt. Models in ikonischen Beach-Looks auf Sonnenliegen sowie ein Lifeguard im Calzedonia Look unterstrichen das kreative Storytelling des Konzepts. Ergänzt wurde das Erlebnis durch eine Retro-Photobooth, eine Fine-Line-Tattoo-Station mit sommerlichen Motiven, eine Postkarten-Kiosk-Aktion sowie einem Pop-up-Counter von Kooperationspartner SOLERO. Hier gab es zunächst Iced Matcha Drinks, später süße Desserts mit den neuen SOLERO Drops. Abgerundet wurde der Abend durch liebevoll zusammengestellte Goodie Bags.Mit dem Beachclub Takeover zeigt Calzedonia eindrucksvoll, wie moderne Markeninszenierung heute funktioniert: emotional, erlebbar und nahbar. Das Event verband Fashion, Entertainment und Community zu einem ganzheitlichen Sommererlebnis und transportierte die Essenz der aktuellen Kampagne auf authentische Weise - voller Leichtigkeit, positiver Energie und echtem Beach Feeling.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr. 340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.commobil: 0176-70646206Original-Content von: CALZEDONIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137004/6282998