Pernod Ricard kämpft in Indien gegen schwere Zollvorwürfe. Im Raum stehen 314 Millionen US-Dollar - mit Strafen könnte es noch deutlich teurer werden.Pernod Ricard steht in Indien vor einem schweren Steuerstreit. Indische Ermittler werfen dem französischen Spirituosenkonzern vor, Angaben zu Alter und Zusammensetzung importierter Scotch-Whisky-Konzentrate zurückgehalten zu haben, um niedrigere Zölle zu zahlen. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Die Behörden fordern derzeit fast 30 Milliarden Rupien oder 269 Millionen US-Dollar. Mit möglichen Strafen könnte die Summe auf mehr als 515,5 Millionen US-Dollar steigen. Indien ist für Pernod volumenmäßig der größte Markt …Den vollständigen Artikel lesen
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