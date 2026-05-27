Wer wissen will, wie es wirklich um die US-Wirtschaft steht, bekommt am Donnerstag gleich mehrere Antworten auf einmal.Der Donnerstag stellt Anleger vor einen dichten Datenteppich: Mit der zweiten Veröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal, den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten zu privaten Einkommen, Ausgaben und Auftragseingängen langlebiger Güter rückt die Verfassung der weltgrößten Volkswirtschaft in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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