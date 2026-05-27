Die E-Commerce- und Softwareholding The Platform Group SE & Co. KGaA hat einen starken Jahresauftakt hingelegt und beeindruckt mit rasantem Wachstum bei Umsatz, Kunden und Bestellungen. Doch trotz der starken Zahlen schlägt CEO Dominik Benner überraschend vorsichtigere Töne an - und kündigt eine strategische Neuausrichtung an. Der Hintergrund: Steigende Zins- und Logistikkosten infolge des Iran-Krieges verändern offenbar die Spielregeln für Plattformunternehmen deutlich. Für Anleger könnte genau das jetzt besonders spannend werden. Umsatz springt um mehr als 50 Prozent Im ersten Quartal 2026 legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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