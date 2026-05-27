München (ots) -McDonald's Deutschland leitet mit einer neuen Werbekampagne, Food-Sharing-Highlights für gemeinsame Momente sowie einem eigenen Song den Fußballsommer ein.Der Sommer 2026 steht ganz im Zeichen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Noch bevor Fans aus aller Welt für ihre Favoriten Trikots und Fahnen schwenken, startet McDonald's Deutschland mit einer neuen Werbekampagne in die Saison - mit rotierenden Food-Highlights sowie einer starken Creator- und Musikstrategie.Der Soundtrack des SommersAufwärmen für die Vorrunde: Ein zentraler Bestandteil der neuen Kampagne ist der eigens produzierte Song "In der Luft", den McDonald's Deutschland gemeinsam mit dem deutschen Rap-Newcomer Yung Saint Paul im Mai veröffentlichte. Der Künstler wurde insbesondere durch virale TikTok-Clips und seinen Hit "Camilla" bekannt.Mit dem Song und dem dazugehörigen Musikvideo unterstreicht das Unternehmen die Bedeutung von Musik, Popkultur und aufmerksamkeitsstarken Aktivierungen innerhalb seiner Kampagnen. So wird die Kampagne im Bereich Musik kulturell relevant und soll insbesondere die Gen Z organisch erreichen. Aktiviert wird "In der Luft" über Social Media-Plattformen wie TikTok, Musikforen wie Spotify und Creator-Kooperationen - und dient dabei als emotionaler Soundtrack für den Fußballsommer 2026.Im Mittelpunkt steht das gemeinsame ErlebnisFußball bringt Menschen zusammen - genau wie McDonald's. Vor diesem Hintergrund gestaltet das Unternehmen den Sommer 2026 als gemeinschaftliches Erlebnis rund um Fußball, Musik und Food. Ob Match-Abend mit Freund:innen, gemeinsames Public Viewing oder spontanes Snacken unterwegs: Dort, wo gemeinsame Erinnerungen entstehen, möchte McDonald's präsent sein. Ziel ist es, die Marke als Anlaufstelle für gemeinsame Sommermomente und Sharing-Anlässe zu etablieren - und damit an die kommunikative Jahresklammer "ich liebe es" anzuknüpfen, die für besondere Erlebnisse und Momente steht.Neue Food-Highlights für geteilte FußballmomenteIm Rahmen der ersten Phase der neuen Sommerkampagne launchte McDonald's Deutschland ab dem 20. Mai verschiedene Food-Highlights, die bis zum 30. Juni verfügbar sind und den Fußballsommer kulinarisch einleiten.Neu auf den Speisekarten ist der Crispy Chicken Dog - eine Kombination aus Burger und Hot Dog, die echtes Stadiongefühl vermittelt. Darüber hinaus erweitert die neue Sharebox das Sortiment: bestehend aus 20 Chicken McNuggets, 12 der neuen Red Chili Cheese Snackers mit feurig-scharfer Chili-Note sowie 8 juicy Chicken Wings, eignet sich die Box ideal zum Teilen bei gemeinsamen Watch-Partys. Passend zum Fußballsommer kehrt außerdem ein echter Fan-Favorit zurück: der ikonische Deutschlandburger mit 100 % saftigem Rindfleisch. Inspiriert von den Farben Schwarz-Rot-Gold sorgt er für echtes WM-Feeling und bringt den Geschmack großer Fußballmomente mit sich.Link zum Song und Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=8eoWignokBgLink zum TVC: https://www.youtube.com/watch?v=6QioDzRN5T8Mehr zur neuen Kampagne bei McDonald's Deutschland erfahren Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/sommer26.htmlPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6283012