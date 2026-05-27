Die US-Unternehmen Voltera und Revel haben sich auf einen Zusammenschluss geeinigt, um eine Ladeinfrastruktur-Plattform zu schaffen, die auf Elektroflotten und autonome Fahrzeuge ausgerichtet ist. Das fusionierte Unternehmen plant die Errichtung von mehr als 1.000 Schnellladepunkten in elf bedeutenden US-Metropolregionen. Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen Voltera firmieren und seinen Schwerpunkt weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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