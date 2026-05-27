Wenige Wochen, nachdem Norwegens Straßenverkehrsbehörde erlaubt hat, dass in Stavanger ein autonomer E-Bus von Karsan ohne Sicherheitsfahrer verkehren darf, ist ein eben solcher Bus trotz Sicherheitsfahrer an Bord mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Und zwar im schwedischen Göteborg. Bereits seit Monaten liefen die Testfahrten in Göteborg, am Montagmorgen nun durften erste Passagiere an Bord des autonomen Busses auf der Linie 169 durch das Herz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net