Die US-Wirtschaft sendet widersprüchliche Signale: Während viele Konzerne Rekordgewinne melden und die Aktienmärkte nahe ihrer Höchststände notieren, ist die Stimmung der Verbraucher so schlecht wie selten zuvor. Für den Ökonomen Mark Thornton vom Ludwig von Mises Institute ist das allerdings kein Widerspruch - sondern die direkte Folge jahrzehntelanger lockerer Geldpolitik.Im Gespräch mit Kitco News argumentiert Thornton, dass künstlich niedrige Zinsen und massive Liquiditätsspritzen vor allem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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