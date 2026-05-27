Am Mittwoch bleibt die Stimmung an der Wall Street euphorisch. Fallende Ölpreise befeuern die ohnehin laufende Tech-Rally. Die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 liegen vorbörslich erneut im Plus. Beide Indizes hatten am Dienstag schon neue Rekordhochs markiert. Vor Handelsstart hat der US-Modekonzern Abercrombie & Fitch seine Geschäftsbücher zum ersten Quartal geöffnet und dabei trotz eines schwierigen Marktumfelds die Jahresprognose bestätigt.Die Hoffnung auf eine Einigung zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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