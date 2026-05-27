Trotz hoher Verluste und Mini-Umsätzen könnte der Börsengang von Quantinuum schon Mitte Juni zum nächsten großen Tech-Hype werden. Die Details.Quantinuum will bereits Mitte Juni an die Nasdaq gehen - und könnte dabei sofort zu den wertvollsten Quantencomputer-Unternehmen der Welt gehören. Das von Honeywell abgespaltene Unternehmen plant, bis zu 21 Millionen Aktien zu einem Preis von 45 bis 50 US-Dollar auszugeben und dabei bis zu 1,05 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Damit könnte Quantinuum schon zum Börsenstart mit rund 12,7 Milliarden US-Dollar bewertet werden - obwohl das Unternehmen zuletzt lediglich gut 36 Millionen US-Dollar Jahresumsatz erzielte. Die Größenordnung dieser Bewertung …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE