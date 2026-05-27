AACHEN, Deutschland, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bewerbungen für electronica Fast Forward 2026, die offizielle Startup-Plattform der electronica München, sind ab sofort möglich. Die Plattform ist Teil der electronica, die von der Messe München GmbH veranstaltet wird; Elektor unterstützt die Initiative durch internationale mediale Sichtbarkeit und durch Medienbudgets für die ausgezeichneten Startups.

Die Ausgabe 2026 markiert das 10-jährige Bestehen der Initiative und bringt Hardware- und Deep-Tech-Startups mit Investoren, Corporate Innovators und der internationalen Elektronikbranche zusammen.

Die Jubiläumsausgabe findet vom 10. bis 13. November 2026 auf dem Gelände der Messe München im Rahmen der electronica statt, der Weltleitmesse für Elektronik, die rund 80.000 internationale Besucher anzieht.

"electronica Fast Forward hat sich zu einer wichtigen Plattform für Startups entwickelt, die neue Technologien in die Elektronikbranche bringen. Die Jubiläumsausgabe zum 10-jährigen Bestehen wird Gründern erneut die Möglichkeit bieten, während der electronica mit Entscheidern, Investoren und der globalen Elektronik-Community in Kontakt zu treten", sagte Caroline Pannier, Director electronica.

electronica Fast Forward wird bis zu 15 Startups auswählen, die Technologien in Bereichen wie Embedded Systems, Halbleiter, KI-Hardware, Robotik, Leistungselektronik, Photonik und Industrieelektronik entwickeln. Ausgewählte Unternehmen erhalten einen Stand im Fast-Forward-Bereich sowie die Möglichkeit, ihre Technologie auf der Fast-Forward-Bühne und im offiziellen Pitch-Wettbewerb zu präsentieren.

Das Programm endet mit einer Preisverleihung auf der Big Forum Stage in Halle B4. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums führt die Ausgabe 2026 vier Award-Kategorien ein, die jeweils mit einem internationalen Medienbudget von 25.000 Euro von Elektor verbunden sind, um die globale Sichtbarkeit der Gewinner-Startups zu erhöhen.

Die Ausgabe 2026 wird außerdem drei Elektronik-Creator vor Ort einbinden, die live Interviews führen, Demonstrationen filmen und mit Besuchern auf der Fast-Forward-Bühne sowie im Ausstellungsbereich interagieren.

Die Teilnahmegebühr beträgt 2.500 Euro und deckt die Teilnahme sowie die damit verbundenen Aktivitäten ab.

"Startups, die an Hardware- und Deep-Tech-Innovationen arbeiten, benötigen oft mehr als Sichtbarkeit - sie brauchen Zugang zum richtigen Publikum. electronica Fast Forward bringt sie direkt mit Ingenieuren, Branchenführern und Investoren in Kontakt und verstärkt gleichzeitig ihre Technologien durch internationale Medienpräsenz", sagte Udo Bormann, Senior Sales & Marketing Manager, Elektor.

Über Elektor

Elektor ist eine internationale Medien- und Publishing-Plattform für Ingenieure, Maker und Elektronikprofis. Über Magazine, digitale Kanäle, technische Inhalte, Veranstaltungen und Community-Aktivitäten verbindet Elektor die Elektronikbranche mit praktischem Wissen, neuen Technologien und innovationsorientierten Zielgruppen weltweit.

Medienkontakt

Name: Udo Bormann

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