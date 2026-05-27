Biocytogen gab heute den Start seiner RenSuper Workstation bekannt, einer KI-gestützten Plattform für die Antikörperentdeckung der nächsten Generation, die sofortigen Zugriff auf eine umfangreiche, experimentell validierte Bibliothek vollständig humaner therapeutischer Antikörpersequenzen bietet, sowie des RenSuper High-Throughput Antibody Manufacturing Automation Center, einer voll automatisierten Infrastruktur, die die Validierung und Produktion von Antikörpern beschleunigen soll.

RenSuper basiert auf den proprietären RenMicePlattformen von Biocytogen und bietet eine Closed-Loop-Engine für die Antikörperentdeckung, die In-vivo-Immunrepertoires, KI-gestützte Kandidatenauswahl, automatisierte experimentelle Validierung und eine skalierbare Herstellungsinfrastruktur kombiniert. Die Plattform unterstützt die Entdeckung und Entwicklung von monoklonalen Antikörpern, bispezifischen Antikörpern, multispezifischen Antikörpern, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody-drug Conjugates, ADCs), VHHs und anderen fortschrittlichen Therapiemodalitäten, wodurch die Antikörperentdeckung deutlich schneller und risikoärmer wird.

RenSuper Workstation: KI-gestützte Target-to-Lead-Entdeckung therapeutischer Antikörper mit einem Klick

RenSuper Workstation führt ein neues Paradigma für die Entdeckung therapeutischer Antikörper mit einem Klick ein und wandelt die Antikörperentdeckung auf diese Weise von einem projektbasierten Workflow in ein durchsuchbares und programmierbares System um. Die Plattform ermöglicht eine schnelle Identifizierung hochwertiger therapeutischer Kandidaten mit starker Entwicklungsfähigkeit, funktionaler Relevanz und translationalem Potenzial.

Proprietäre Bibliothek vollständig humaner Antikörper

Die Plattform bietet sofortigen Zugriff auf vollständig humane Antikörpersequenzen für mehr als 1.000 validierte Targets samt Datenpaketen, um eine sicherere Entscheidungsfindung zu unterstützen.

KI-gestützte Kandidatenauswahl

Die KI-Modelle von RenSuper wurden mit mehr als 100 Millionen biologisch validierten Antikörpersequenzen trainiert, um eine effiziente Identifikation von Kandidaten für strukturell und biologisch anspruchsvolle Targets zu ermöglichen.

Unter Verwendung der vollständig humanen RenNano-HCAb-Plattform von Biocytogen als Beispiel erzielte der KI-gestützte Screening-Workflow eine durchschnittliche positive Trefferquote von 46 %, mit einer maximalen Trefferquote von 98 %. Im Rahmen des Workflows wurden die Kandidaten außerdem durch Entwicklungsfähigkeitsprofile angereichert und lieferten eine Erfolgsquote von 82 für die Expression von Fc-Fragment-Antikörpern mit hoher Reinheit (= 90%).

Experimentell validierte Antikörpersequenzen

Alle per KI ausgewählten Antikörpersequenzen werden experimentell validiert, unter anderem hinsichtlich Bindung, Affinität und Charakterisierung der Spezifität, wodurch Reproduzierbarkeit, Zuverlässigkeit und Bereitschaft für die nachgelagerte Entwicklung sichergestellt werden.

Suche mit einem Klick und Design

Die Plattform ermöglicht das Filtern und Vergleichen von Antikörperkandidaten nach Target, Epitop und physikochemischen Eigenschaften mit nur einem Klick. Zudem unterstützt eine integrierte Plattform für die Antikörperentwicklung eine schnelle Sequenzassemblierung und ein flexibles Formatdesign für verschiedene therapeutische Modalitäten.

Hier erfahren Sie mehr über die RenSuper Workstation: https://www.rensuperbio.com/

RenSuper High-Throughput Automation Center

Abgesehen von der intelligenten Entdeckung bietet RenSuper Automatisierung im industriellen Maßstab mit einer skalierbaren Closed-Loop-Engine für die Antikörperentwicklung.

Das neue Automatisierungszentrum ermöglicht eine durchsatzstarke experimentelle Validierung von Antikörperkandidaten, die durch KI ausgewählt wurden, mit minimalem manuellem Eingriff. Dies fördert einen deutlich schnelleren Übergang vom molekularen Design zur funktionalen Bewertung.

Die vollständig automatisierte Plattform umspannt den gesamten Proteinproduktions-Workflow, einschließlich bakterieller Inokulation, Plasmidextraktion, Transfektion, Fed-Batch-Kultivierung und Reinigung.

Das System liefert durchweg Antikörperausbeuten von durchschnittlich 50-100 mg, mit einem Durchsatz von bis zu 800 Proben pro Tag und mehr als 5.000 Proben pro Woche. Dadurch wird die Antikörpervalidierung von einem arbeitsintensiven Prozess in einen skalierbaren industriellen Workflow überführt.

"Wir glauben, dass die zukünftige Antikörperentdeckung durch Geschwindigkeit, Skalierung und datengestützte Intelligenz angetrieben wird", sagte Dr. Yuelei Shen, Gründer und CEO von Biocytogen. "Mit RenSuper entwickeln wir ein System mit nativ integrierter Intelligenz, das die Antikörperentdeckung zu einem intelligenteren, besser skalierbaren und effizienteren Prozess macht. Unser Ziel besteht darin, die Dauer und Komplexität der frühen Entwicklungsphase zu reduzieren, die Entwicklung innovativer Therapeutika zu beschleunigen und neue Medikamente schneller an die Patienten zu bringen."

Zusammen etablieren RenSuper Workstation und RenSuper High-Throughput Automation Center ein T2L-Ökosystem der nächsten Generation, das durch biologisch validierte Immunrepertoires, künstliche Intelligenz und Automatisierung im industriellen Maßstab unterstützt wird.

Dieser Meilenstein stärkt die Vision von Biocytogen, "Global Headstream of New Drugs", die globale Quelle neuer Medikamente, zu werden, indem es die therapeutische Antikörperentdeckung in einen intelligenteren, stärker skalierbaren und programmierbaren Prozess transformiert, der weltweit biologische Innovation ermöglicht.

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice-Plattformen (RenMab /RenLite /RenNano /RenTCR/RenTCR mimic) unabhängig entwickelt. Diese ermöglichen die Entdeckung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer und multispezifischer Antikörper sowie bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, humanisierter VHH-Antikörper (hu-VHH) und TCR-mimic-Antikörper. Darüber hinaus hat Biocytogen mit RenSuper Biologics eine Untermarke etabliert, um globale Partnerschaften für eine sofort nutzbare Bibliothek mit mehr als einer Million vollständig humaner Antikörpersequenzen für mehr als 1.000 Targets im Rahmen weltweiter Kooperationen zu erschließen. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden weltweit mehr als 350 Entwicklungs-/Lizenzierungs-/Übertragungsvereinbarungen für therapeutische Antikörper und mehrere klinische Wirkstoffe geschlossen, darunter wichtige Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen ist Vorreiter bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für die präklinische Forschung und bietet derzeit unter seiner Untermarke BioMice mehrere tausend einsatzbereite Tier- und Zellmodelle sowie präklinische Pharmakologie- und Dienstleistungen für die Genom-Editierung für Kunden weltweit an. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Beijing und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen, Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter https://biocytogen.com.

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