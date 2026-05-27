Der US-Pharmakonzern hat bekanntgegeben, dass seine experimentelle Gen-Editing-Therapie VERVE-102 in einer Phase-1-Studie bei Erwachsenen mit Hypercholesterinämie oder vorzeitiger koronarer Herzkrankheit den LDL-Cholesterinspiegel sowie die PCSK9-Proteinwerte gesenkt hat. Laut Eli Lilly hat eine Einzeldosis von VERVE-102 die PCSK9-Werte um 51 bis 88 % und die Werte für das "schlechte" LDL-Cholesterin um 9 bis 62 % reduziert. Diese positive Wirkung hielt dabei bis zu 18 Monate nach der Behandlung an. Der Pharmakonzern will jetzt bis Jahresende eine Phase-II-Studie für VERVE-102 starten. Mit dieser innovativen Therapie könnte Eli Lilly den milliardenschweren Markt für Blutfettsenker aufrollen.
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