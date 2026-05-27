Köln (ots) -Outdoor ist IN - und zwar nicht nur Wandern oder Radfahren, sondern große Teile des alltäglichen Lebens werden nach draußen verlagert, zumindest in den Sommermonaten. Das heißt: Im Garten ein Mittagsschläfchen machen, essen, fernsehen, feiern und natürlich auch kochen. Dafür legen sich immer mehr von uns eine Outdoor-Küche zu oder zumindest einen gemauerten Grill. Allerdings passieren auch im Leben unter freiem Himmel Unfälle. Wie man abgesichert ist, wenn in der Außenküche oder beim Barbecue mal was schief geht, klären wir jetzt mit Mario Hattwig.Sprecher: Verbrennungen wegen Stichflammen, eine beschädigte Terrasse, Markise oder Hauswand. Auch beim Grillen kommt es schnell zu Unfällen. Manchmal werden aber auch Grill, Gartenmöbel oder Teile der Outdoor-Küche geklaut. Welche Versicherung dann einspringt, erklärt Heike Wolff von der DEVK.O-Ton 1 (Heike Wolff, 11 Sek.): "Wenn die Gartenmöbel Feuer fangen oder der Grill gestohlen wird, ist das ein Fall für die Hausratversicherung. Die Außenküche oder auch ein gemauerter Grill sind über die Wohngebäude gegen Feuer und weitere Gefahren versichert."Sprecher: Stößt ein Gast versehentlich den Grill um und es kommt zu einem Schaden, greift dessen private Haftpflicht. Diese Versicherung deckt auch Personenschäden oder Folgekosten wie Schmerzensgeld und Verdienstausfall ab.O-Ton 2 (Heike Wolff, 19 Sek.): "Wichtig ist hierbei, die Haftpflicht zahlt nur bei fahrlässigem, nicht bei vorsätzlichem Handeln. Problematisch wird es bei einigen Versicherern, wenn Alkohol im Spiel ist. Das kann als grob fahrlässig gewertet werden und manche Versicherungen zahlen dann nicht. Bei uns ist das anders. Solange kein Vorsatz besteht, ist man bei der DEVK auch alkoholisiert abgesichert."Sprecher: Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man seine Versicherungsverträge ab und an checken, denn auch die werden regelmäßig weiterentwickelt.O-Ton 3 (Heike Wolff, 31 Sek.): "Wir haben zum Beispiel unseren Wohngebäudetarif gerade komplett überarbeitet. In unserem neuen Tarif bieten wir noch bessere Leistungen im Schadenfall. Erweitert haben wir in unserem Premiumschutz Zubehör- und auch die Grundstücksbestandteile wie Teiche, Pools, Gartenbepflanzungen, begrünte Dächer und eben auch Outdoor-Küchen und gemauerte Grills. Außerdem sind Schäden durch grobe Fahrlässigkeit bei uns weiterhin mitversichert. Das heißt, wenn jemand den Grill kurz unbeaufsichtigt lässt und Funken auf die Möbel übergreifen, zahlt die DEVK trotzdem."Sprecher: Damit es gar nicht erst zu Unfällen in der Outdoor-Küche oder beim Grillen kommt, sollte man immer genügend Abstand zu Bäumen, Hecken, Hauswänden und Markisen halten. Lassen Sie den Grill nie aus den Augen und halten Sie die Kids und Haustiere fern! Spiritus und andere Brandbeschleuniger sind ein NO-GO. Und falls doch mal was passiert, bitte immer einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke bereithalten!Wer übrigens in der Natur oder auf einem Parkplatz grillen will, ist in der Regel nur dann versichert, wenn Grillen dort auch erlaubt ist. Da sollte man sich also vorher bei der Kommune erkundigen. Mehr Infos zum Thema Versicherungsschutz beim Grillen gibt's im Netz unter devk.de.Pressekontakt:Maschamay PoßekelDEVK VersicherungenPressesprecherinRiehler Straße 19050735 KölnTelefon: +49 221 757-1802E-Mail: presse@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6283063