Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Sonntag, 31. Mai 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Bingo im Fernsehgarten! Vier Promis batteln sich um Kugeln und Zahlen in actionreichen Spielen. Sturmwaffel checkt Foodtrends, und es gibt ein spannendes Rennen auf dem ZDF-Gelände.
Gäste: Sabrina Mockenhaupt, Mirja du Mont, Kevin Großkreutz, Simon Gosejohann, Chris de Burgh, Florian Künstler, Anna-Maria Zimmermann, Tim Peters, Remo Forrer, Amyy, Thorsteinn Einarsson, PAENDA, Tabi & Alina und Julian Reim.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6283058
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Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
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Bingo im Fernsehgarten! Vier Promis batteln sich um Kugeln und Zahlen in actionreichen Spielen. Sturmwaffel checkt Foodtrends, und es gibt ein spannendes Rennen auf dem ZDF-Gelände.
Gäste: Sabrina Mockenhaupt, Mirja du Mont, Kevin Großkreutz, Simon Gosejohann, Chris de Burgh, Florian Künstler, Anna-Maria Zimmermann, Tim Peters, Remo Forrer, Amyy, Thorsteinn Einarsson, PAENDA, Tabi & Alina und Julian Reim.
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