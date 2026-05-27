Gründungsmitglieder darunter Agile Analog, Analog Devices, Baochip, CrossBar, das Max-Planck-Institut für Sicherheit und Datenschutz, Meta, die Universität Oxford, die SIMPLE Crypto Association, Qualcomm Technologies, Tenstorrent, Winbond und ZeroRISC schließen sich der gemeinschaftsgeführten Initiative an, um zertifizierungsfähige, komponierbare Silizium-IP vom Rechenzentrum bis zum IoT bereitzustellen.

GlobalPlatform hat heute Pavona vorgestellt, eine Open-Source-Silicon-Distribution, die IP-Komponenten in Produktionsqualität und zertifizierungsfähige Referenz-Top-Level-Designs bereitstellt darunter den ersten offen verfügbaren Post-Quantum-Kryptografie-Stack (PQC) für eingebettete Halbleiter. Die Distribution umfasst zwei erfolgreich getapete Referenzdesigns: einen eigenständigen Chip-Root-of-Trust und einen integrierten Root-of-Trust für Chiplet-Architekturen, die im TSMC-3-nm-Prozess (N3) gefertigt werden. Pavona bietet ein modulares Framework für die Entwicklung von "secure-by-default"-Silicon, das den Zertifizierungsanforderungen von FIPS 140-3 und Common Criteria entspricht. Zwölf Gründungsmitglieder haben sich bereits der Initiative angeschlossen, darunter Halbleiterhersteller, KI-Unternehmen, akademische Forschungseinrichtungen und IP-Anbieter. Das vollständige IP-Repository, Top-Level-Designs, Dashboards zur kontinuierlichen Integration und eine Einführungsdokumentation sind ab heute unter www.pavona.org verfügbar.

"Die Welt sieht sich einer zunehmenden Welle von Cyber-Unsicherheit gegenüber, mit steigenden Kosten durch Geräte, die von der Entwicklung bis zur Außerbetriebnahme grundsätzlich nicht vertrauenswürdig und anfällig sind. Die grundlegende Antwort lautet: sicheres Silizium und Silizium selbst wird zu einer kritischen Infrastruktur. Pavona ist die Heimat für komponierbares Open-Source-Sicherheitssilizium: ein standardkonformes Ökosystem, das weltweit führende Experten aus Industrie, Wissenschaft und Open-Source zusammenbringt. Vertrauenswürdige Chipsicherheit sollte einfach zu integrieren, für alle zugänglich und unabhängig verwaltet sein niemals in proprietären Implementierungen eines einzelnen Anbieters eingeschlossen. Das ist wichtiger denn je, da Lieferketten fragmentieren, KI skaliert und die Post-Quantum-Migration bevorsteht."

"Pavona wurde von Anfang an für die Zusammenarbeit konzipiert: klare Einführungsanleitungen, hardware-native CI, ein von Yocto inspiriertes Governance-Modell und in Silizium bewährte Designs. Dies ist das Ergebnis jahrelanger Open-Source-Siliziumentwicklung, die auf Skalierbarkeit ausgelegt ist. Diese Koalition zusammenzubringen, war der lohnendste Teil des letzten Jahres, und wir sind gespannt darauf, was alle entwickeln werden."

- Dominic Rizzo, Vorstandsvorsitzender von Pavona und CEO von ZeroRISC

Pavona entstand aus der GlobalPlatform Trusted Open Source Silicon Task Force, die den Bedarf an einem neutralen, von der Community verwalteten Rahmen identifizierte, der über monolithische Open-Source-Siliziumdesigns für den einmaligen Gebrauch hinausgeht und eine Plattform schafft, die sich über Märkte und Anwendungen hinweg skalieren lässt. Im Gegensatz zu monolithischen Chip-Designs führt Pavona ein modulares Verteilungsmodell ein eine Kompositions-Engine und eine kuratierte IP-Bibliothek, die es Integratoren ermöglicht, offene Silizium-Subsysteme auszuwählen, zu konfigurieren und zusammenzustellen, die auf ihre spezifische Architektur zugeschnitten sind, sei es für Rechenzentrumsserver, KI-Beschleuniger, Automobilsteuerungen oder ressourcenbeschränkte IoT-Geräte.

Auf der Real World Crypto 2026 in Taipeh präsentierten ZeroRISC, das Max-Planck-Institut für Sicherheit und Datenschutz sowie die Academia-Sinica-Ergebnisse einer mehrjährigen Zusammenarbeit im Bereich Hardware-Software-Co-Design, die eine 6- bis 9-fache Leistungssteigerung für die neu standardisierten Post-Quantum-Algorithmen ML-KEM und ML-DSA auf eingebettetem Silizium demonstrierten, bei einer Verbesserung der maximalen Betriebsfrequenz um 36-75 bei nahezu null Flächenkosten. Diese Arbeit ist von Anfang an in der Pavona-Distribution enthalten. Der vollständige klassische und postquantenkryptografische Stack ist vom ersten Tag an verfügbar, was Pavona zur ersten Open-Source-Siliziumplattform macht, die serienreife PQC sofort einsatzbereit liefert.

Pavona wird von GlobalPlatform gehostet und von einem Vorstand aus beitragenden Mitgliedern unterstützt, die den Projektbetrieb finanzieren, während ein unabhängiger technischer Lenkungsausschuss die alleinige Verantwortung für die technische Roadmap und die Aufsicht über das Projekt trägt. Die Projektcharta orientiert sich an erfolgreichen Open-Source-Governance-Frameworks wie Yocto und Zephyr und kombiniert eine schlanke, gemeinschaftsgetriebene Entwicklung mit der umfassenden Erfahrung von GlobalPlatform in kommerziellen Standards und der Zertifizierung für den Massenmarkt.

"Open-Source-Silicon hat einen Wendepunkt erreicht und entwickelt sich zu einer gängigen Methode der Zusammenarbeit im gesamten IoT-Ökosystem. Die GlobalPlatform Trusted Open Source Silicon Task Force hat gezeigt, dass die Branche bereit ist für ein neutrales Rahmenwerk, das gemeinschaftsgetriebene Open-Source-Silicon-Entwicklung mit zertifizierungsfähigem Design und der für die kommerzielle Einführung erforderlichen Standardinfrastruktur verbindet. Pavona verwirklicht diese Vision unter dem Dach von GlobalPlatform und stützt sich dabei auf unsere Erfahrung mit Standards, die in zertifizierten Massenmarktprodukten zum Einsatz kommen ähnlich wie Linux es ermöglichte, dass Open-Source-Software den Sprung von der Forschung in Produktionsumgebungen schaffte. Wir sind stolz darauf, diese Initiative zu leiten, die die Entwicklung, Integration und Einführung von Root-of-Trust-basiertem Open-Source-Silicon beschleunigen wird."

- Gil Bernabeu, Chief Technology Officer, GlobalPlatform

Zu den Gründungsmitgliedern gehören Agile Analog, Analog Devices, Baochip, CrossBar, das Max-Planck-Institut für Sicherheit und Datenschutz, Meta, Qualcomm Technologies, SIMPLE Crypto Association, Tenstorrent, die Universität Oxford, Winbond Electronics und ZeroRISC. Es wird erwartet, dass weitere Organisationen in den kommenden Wochen ihre Teilnahme bekannt geben werden.

Verfügbarkeit und Teilnahme

Die Pavona-IP-Bibliothek, die Kompositions-Engine und die Dashboards für die kontinuierliche Integration sind ab heute öffentlich verfügbar. Entwickler können unter www.pavona.org auf das Quell-Repository, Einführungsbeispiele und die technische Dokumentation zugreifen. Das Projekt führt bei jedem Commit eine vollständige CI durch, und neue Mitwirkende können anhand des Einführungsleitfadens in weniger als einer Stunde ein Referenzdesign für eine Root-of-Trust erstellen und simulieren.

Pavona nimmt Mitglieder in drei Stufen auf: Platin, Gold und Silber, wobei eine zusätzliche Stufe "Associate" für gemeinnützige Organisationen und akademische Einrichtungen verfügbar ist. Zahlende Mitglieder sind im Verwaltungsrat vertreten und können Mitglieder des Technischen Lenkungsausschusses nominieren. Organisationen, die an einer Mitgliedschaft interessiert sind, sollten www.pavona.org besuchen oder sich an info@pavona.org wenden.

Weitere Details finden Sie in der vollständigen Pressemitteilung auf GlobalPlatform.org: https://globalplatform.org/latest-news/globalplatform-launches-pavona-the-first-open-silicon-distribution-with-production-grade-post-quantum-cryptography/

Über Pavona

Pavona ist eine von GlobalPlatform gehostete Open-Source-Siliziumdistribution, die IP-Komponenten in Produktionsqualität und zertifizierungsbereit für die Entwicklung von standardmäßig sicheren Siliziumprodukten bereitstellt. Auf RISC-V-Kernen aufbauend und sowohl klassische als auch postquantenkryptografische Beschleuniger umfassend, bietet Pavona ein komponierbares Framework, das vom Rechenzentrum bis hin zu tief eingebetteten Systemen skaliert.

www.pavona.org

Über GlobalPlatform

GlobalPlatform ist eine Organisation für technische Standards, die die effiziente Einführung und Verwaltung innovativer, von Grund auf sicherer digitaler Dienste und Geräte ermöglicht, die den Nutzern durchgängige Sicherheit, Datenschutz, Einfachheit und Komfort bieten. Technologien von GlobalPlatform kommen in Milliarden von Smartcards, Smartphones, Wearables und anderen vernetzten sowie IoT-Geräten zum Einsatz.

www.globalplatform.org

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