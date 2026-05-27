EQS-News: Fielmann Group AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fielmann Group AG
|Fuhlsbüttler Straße 399
|22309 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|investorrelations@fielmann.com
|Internet:
|https://www.fielmann-group.com/
|ISIN:
|DE0005772206
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2334342 27.05.2026 CET/CEST