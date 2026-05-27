Die Nokia-Aktie gibt weiter Vollgas. Ende April gelang dem einstigen Telekom-Pionier der Sprung über die 10-€-Marke. Inzwischen notiert der Wert auf der Handelsplattform Tradegate bei 13,82 €. Seit Jahresbeginn ergibt sich damit ein Kursplus von fast +150%. Was treibt die Aktie an und wie viel Potenzial steckt jetzt noch drin? KI-Fantasie treibt Nokia auf Mehrjahreshoch Die Aktie von Nokia zählt 2026 zu den größten Überraschungen am europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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