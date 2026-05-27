Mainz (ots) -Friedrich Merz will Ruhe und Vertrauen - doch ausgerechnet die Steuerreform zeigt, wie wenig davon bei Schwarz-Rot übrig ist. Schon die Koalitionsverhandlungen standen durch den Streit um höhere Reichensteuern vor dem Abbruch. Später eskalierte der Streit beim Koalitionsgipfel in der Villa Borsig erneut. Die CDU will die Entlastungen durch Einsparungen finanzieren, die SPD hält an ihrem Plan fest, Topverdiener stärker zu belasten. Lohnt sich der Streit für eine Reform, die kaum mehr bringt als ein paar Hundert Euro im Jahr, die aber schnell 20 bis 30 Milliarden Euro-Löcher in den Haushalt reißt? "Reformen in der Krise - verspricht Merz zu viel?" lautet am Donnerstag, 28. Mai 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Die deutsche Wirtschaft lahmt weiterhin. Der Sachverständigenrat erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2026 nur noch um 0,5 Prozent ansteigen wird - das sind 0,4 Prozentpunkte weniger als zuletzt angenommen. Wäre angesichts der Krise eine ehrlichere Debatte um Belastungen und ihre gerechte Verteilung nicht angezeigt? Weniger für alle - das klingt nicht schön, aber realistischer. Wird das Steuerthema der Aufschlag für die großen Reformpläne oder zum Stolperstein für den Bundeskanzler?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), die ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, die Autorin und Filmemacherin Julia Friedrichs ("Crazy Rich: Die geheime Welt der Superreichen") und der Journalist Robin Alexander ("Machtwechsel").Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6283086