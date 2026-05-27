Am Ölmarkt kommt es am Mittwochnachmittag zu einem kräftigen Rücksetzer. Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent fällt um 4,7 Prozent auf unter 95 Dollar. Die US-Sorte WTI fällt sogar um 5,5 Prozent auf unter 89 Dollar. Auslöser sind neue Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und Iran.Laut einem Reuters-Bericht, der sich auf das iranische Staatsfernsehen beruft, soll Teheran im Rahmen eines möglichen Abkommens zugesagt haben, den Schiffsverkehr durch die strategisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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