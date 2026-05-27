Beim US-Halbleiterhersteller Micron Technology brennen an der Börse derzeit alle Kursfeuerwerke ab. Nach einer ohnehin schon spektakulären Aufwärtsbewegung am Vortag setzt das Papier seinen rasanten Höhenflug im aktuellen Handelsverlauf nahtlos fort. Angetrieben vom anhaltenden Boom rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) jagt die Aktie von einem Höchststand zum nächsten und stößt damit in völlig neue Bewertungshöhen vor.Einzigartige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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