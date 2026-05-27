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Markus Weingran
27.05.2026 15:27 Uhr
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3 Space-Geheimtipps: Zscaler: Absturz, Xiaomi: Gewinneinbruch und VW: Ausbruch?

Acea hat die PKW-Absatzzahlen für den Monat April vorgelegt. Mercedes, BMW und VW konnten sich verbessern. Eingeschlagen haben allerdings die Zahlen der chinesischen Produzenten. Wo sind Anleger jetzt besser aufgehoben? Thema des Tages: Chinesische Autobauer trumpfen in Europa groß auf Chinas Autobauer setzen das erste dicke Ausrufezeichen in Europa. Während BYD seine Absätze mehr als verdoppeln konnte, steigerte Chery seinen Absatz um mehr als 300 Prozent. Mittlerweile fällt jeder zwölfte Autokauf in Europa auf ein chinesisches Modell. Werden die Aktien chinesischer Autobauer wieder interessant für das Depot? Wir haben fünf Werte genauer unter die Lupe genommen. Weltraum-Aktien im …

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© 2026 Markus Weingran
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