Die einsatzbereite Lösung liefert durch bewährte Best Practices der Branche schnell einen Mehrwert

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, gab heute die Einführung von Unison Express bekannt - ein branchenspezifisches, einsatzbereites Planungsangebot für mittelständische Unternehmen, die über die Tools und Prozesse hinauswachsen möchten, die seinen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Unison Express ermöglicht es Teams, schnell einen Mehrwert zu realisieren und gleichzeitig eine solide Planungsgrundlage zu schaffen, die im Laufe der Zeit mit ihrem Unternehmen mitwächst.

Von Tabellenkalkulationen zur strukturierten Planung

Unternehmen aller Branchen stehen unter zunehmendem Druck, ihre Lieferkettenplanung zu modernisieren. Doch Implementierungsprojekte können langwierig, kostspielig und schwer zu rechtfertigen sein, insbesondere wenn Teams sich noch auf Tools und Prozesse verlassen, die ihren Anforderungen nicht mehr gerecht werden, wie Tabellenkalkulationen, Altsysteme und manuelle Koordination. Die Folge sind höhere operative Risiken sowie langsamere und weniger koordinierte Entscheidungsprozesse.

Unison Express schließt diese Lücke, indem es eine sofort einsatzbereite, vollständige Planungslösung bereitstellt, die auf branchenspezifische Best Practices zugeschnitten ist und die neuesten KI-Fortschritte durch UnisonIQ nutzt. Teams erhalten durchgängige Transparenz, indem sie standort- und funktionsübergreifend einheitlich planen und fragmentierte, unzusammenhängende Arbeitsweisen hinter sich lassen.

Transparenz und Mehrwert vom ersten Tag an

Mit standardisierten Planungszyklen, vordefinierten Szenarien für alltägliche Planungsentscheidungen und integrierten Anleitungen für den Arbeitsalltag liefert Unison Express frühzeitig Mehrwert mit vorhersehbaren Zeitplänen und schneller Einführung. Auf derselben Grundlage wie Unison PlanningTM aufgebaut, spiegelt es mehr als vier Jahrzehnte Branchenerfahrung von OMP wider und ermöglicht eine nahtlose Erweiterung der Funktionen, wenn sich die Anforderungen weiterentwickeln.

Einen vollständigen Überblick über die Funktionen finden Sie auf der OMP-Website.

"Mit Unison Express haben wir bewährte Praktiken der Lieferkettenplanung in einer echten, schlanken und standardisierten Lösung gebündelt", sagte Jan Lemmens, Vice President Industry bei OMP. "Sie hilft Unternehmen dabei, sich von fragmentierter, manueller Planung zu lösen und schnell bewährte Arbeitsweisen einzuführen, mit der Option, auf derselben Plattform zu erweitern, wenn sich ihre Anforderungen ändern."

"Mit Unison Express haben wir jahrzehntelanges Knowhow in der Lieferkettenplanung in eine echte, schlanke und standardisierte Lösung gebündelt."

In der Praxis bewährt

Mit Unison Express erzielen Unternehmen aus verschiedenen Branchen bereits Ergebnisse durch einen standardisierten, wertorientierten Ansatz bei der Lieferkettenplanung.

Im Konsumgüterbereich führt Duvel Moortgat Unison Express in drei belgischen Brauereien ein, um die Bedarfsplanung, die operative Planung und die Terminierung zu professionalisieren. Das Projekt legt den Schwerpunkt auf eine schnelle Einarbeitung und frühzeitige Wertschöpfung und schafft gleichzeitig eine skalierbare Grundlage für zukünftige Erweiterungen.

In der Metallbranche implementierte Bekaert ein schlankes, hochgradig standardisiertes Planungssystem zur Unterstützung eines schnell wachsenden Geschäftsbereichs und ersetzte die tabellenbasierte Koordination durch strukturiertes S&OP und Szenarioplanung. Durch strikte Einhaltung des Projektumfangs und Fokus auf schnelle Bereitstellung erreichte das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit die vollständige Einführung, behielt dabei jedoch die Flexibilität, die Funktionen im Laufe der Zeit zu erweitern.

Erfahren Sie mehr über Unison Express

Erfahren Sie mehr über Unison Express und darüber, wie Unternehmen mit einer umfassenden Planungslösung, die schnelle Ergebnisse liefert und im Laufe der Zeit skalierbar ist, den Schritt weg von Tabellenkalkulationen schaffen können. Besuchen Sie die Website.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen - die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung, Kunststoffe, Reifen und Baumaterialien - profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

Anfragen zu Lösungen und Produkten

https://pr.report/lb87

+32 3 650 22 11

Medienanfragen

Kira Perdue (Carabiner)

QUELLE: OMP

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84406Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84406&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.