Scania hat seine E-Lkw bisher mit maximal sechs Batteriepacks angeboten. Jetzt beginnt der Hersteller mit der Markteinführung des siebten Batteriepacks unterhalb der Fahrerkabine und gibt an, auf diese Weise künftig in Einzelfällen "weit über 800 km zu erreichen". Und auch der 2025 von Scania angekündigte MCS-Port ist jetzt bestellbar. Scania hatte einst vor, seine E-Lkw mit Batterien auf Basis von Northvolt-Zellen auszustatten und so ein Energiegehalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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