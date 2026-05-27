Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur publik gemacht. Demnach wurde zum Stichtag 1. April die Marke von 200.000 öffentlichen Ladepunkten in Deutschland überschritten und damit 17 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Besonders dynamisch wächst weiter das Schnellladenetz. Insgesamt gab es zum 1. April 2026 laut dem aktuellen Ladesäulenregister exakt 200.255 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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